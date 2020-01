Infortunio Zaza, tempi lunghi per l’attaccante del Torino: lesione ai flessori della coscia destra, stop di 20-30 giorni

Cattive notizie dall’infermeria per il Torino. Che perde Zaza per diverse settimane. «Gli esami cui è stato sottoposto hanno confermato la sofferenza muscolare ai flessori della coscia destra: per l’attaccante anche nei prossimi giorni terapie e lavoro personalizzato», recitava il report del club.

La lesione muscolare, insomma, è seria. Ed i tempi di recupero andranno tra i 20 ed i 30 giorni. Decisivi nuovi accertamenti, che verranno fatti tra un paio di settimane.