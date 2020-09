Inghilterra, Southgate: «Greenwood e Foden hanno infranto il regolamento. Andranno a casa»

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato del polverone sollevato da Greenwood e Foden. Le sue parole

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato del polverone sollevato dal comportamento di Greenwood e Foden. Le sue parole.

GREENWOOD E FODEN – «Sfortunatamente, questa mattina, è stato portato alla mia attenzione che due dei ragazzi hanno infranto le linee guida. Quindi abbiamo dovuto subito stabilire che non potessero avere contatti con il resto della squadra e allenarsi. Viste le procedure che dobbiamo seguire, dovranno tornare in Inghilterra separatamente. Non è successo niente in hotel, stiamo ancora prendendo in esame tutte le informazioni perché questo episodio è stato portato all’attenzione solo un paio d’ore prima dell’allenamento. Quello che è chiaro è che c’è stata una violazione delle linee guida sul Covid-19, seguite alla lettera dal resto della squadra. Ripercussioni per il futuro? Riconosco la loro giovane età, ma devono fare la loro parte in questo momento ed essere responsabili. Ho due figli giovani e so che possono sbagliare. Non li scusiamo, ma dobbiamo valutare tutto e guardare oltre. È una situazione seria e come tale l’abbiamo trattata. iI ragazzi si sono scusati ma è successo tutto velocemente e dovevamo arrivare subito a una decisione».