Inghilterra, Sterling assente contro il Senegal: il motivo

Raheem Sterling, attaccante dell’Inghilterra, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale e non essere presente per la sfida contro il Senegal.

Il motivo? Come riportato dalla Rai l’attaccante del Chelsea starebbe tornando in patria per problemi famigliari. Dunque Southgate dovrà fare a meno di lui per questi ottavi di finale.