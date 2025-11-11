Inghilterra, il ct Tuchel in apprensione: dubbi sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori in vista della sfide contro Serbia e Albania

Inghilterra, Tuchel con il fiato sospeso: dubbi sugli acciaccati prima di Serbia e Albania. Le ultimissime notizie

Thomas Tuchel, CT dell’Inghilterra, è in apprensione per le condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori chiave in vista delle prossime due partite contro Serbia e Albania, e soprattutto in ottica Mondiali. L’infermeria si riempie, mettendo a rischio i piani del tecnico. Ecco cosa scrive The Mirror.



Gordon e Pope in forte dubbio

Anthony Gordon, esterno del Newcastle, è il principale punto interrogativo. Il giocatore ha saltato la sconfitta del Newcastle contro il Brentford e la sua presenza è in forte dubbio. Tuchel, tuttavia, non dovrebbe chiamare un sostituto, considerando che l’Inghilterra ha già staccato il pass per i Mondiali e dispone di numerose opzioni sugli esterni. Anche il compagno di squadra di Gordon, il portiere Nick Pope, è uscito infortunato domenica. La sua assenza sarebbe un duro colpo, in quanto questo raduno avrebbe potuto offrirgli un’opportunità per rientrare nel giro della Nazionale. Tuchel sarebbe costretto a chiamare un altro portiere per le sfide di giovedì contro la Serbia e domenica prossima in Albania. James Trafford del Manchester City, escluso da questa convocazione per mancanza di tempo di gioco, avrebbe potuto essere una valida alternativa a Pope. Marc Guehi, difensore del Crystal Palace, salterà sicuramente il raduno a causa di un infortunio al piede subito nella partita di Europa Conference League contro l’AZ Alkmaar. Tuttavia, il suo rientro in campo con il Palace è previsto dopo la sosta internazionale.



Le opzioni di Tuchel e il messaggio per Rashford

Tuchel considera questo raduno come una grande opportunità per i giocatori di giocarsi un posto nella rosa per i Mondiali. Trevoh Chalobah del Chelsea, tornato in forma e un pupillo del tecnico dai tempi del Chelsea, potrebbe essere un’opzione, anche se non era stato incluso nella rosa iniziale. Chalobah ha esordito con l’Inghilterra a giugno contro il Senegal, ma da allora ha faticato a ritrovare la forma e il tempo di gioco. Tuchel ha chiarito di voler osservare diversi giocatori in questa rosa, il che spiega la prima convocazione in nazionale maggiore per Alex Scott del Bournemouth. Il CT è anche desideroso di mantenere alta la competizione, dato che queste sono le ultime due partite ufficiali prima di annunciare la rosa per i Mondiali della prossima estate. Gordon, nonostante la sua forma altalenante con il Newcastle, ha impressionato nelle ultime partite, inclusa la vittoria per 5-0 in Lettonia il mese scorso. Infine, Marcus Rashford potrebbe avere un’occasione per dimostrare il suo valore, dopo essere stato stimolato da Tuchel il mese scorso a supportare le sue prestazioni in allenamento con quelle in partita, per dimostrare di poter essere un giocatore di livello mondiale.

LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche

