Iniesta rinnova con il Vissel Kobe: il comunicato ufficiale

Andreas Iniesta posticipa il suo ritiro e annuncia di aver rinnovato il proprio contratto con il Vissel Kobe.

Il centrocampista spagnolo ha cominciato la sua quarta stagione in Giappone e ha deciso di estendere l’accordo fino al 2023. Don Andrés ha raccolto nel Paese del Sol Levante 77 presenze segnando 16 reti.

イニエスタ選手との契約更新が決定!

2023年まで延長することに合意しました。

Andres Iniesta has extended his contract until 2023!@andresiniesta8 ha extendido su contrato hasta 2023!#8HereToStay #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/dCc7UkKWHo

— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) May 11, 2021