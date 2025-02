Inler: «Sempre speciale tornare a Napoli; big? Non è giusto lasciare dopo sei mesi» - Calcio News 24

Le parole di Gokhan Inler, direttore sportivo del Napoli, prima del calcio d’inizio della partita dei partenopei contro l’Udinese

Gokhan Inler ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli Udinese. Di seguito le sue parole.

RITORNO A NAPOLI – «Chiaramente è sempre bellissimo tornare a Napoli. La gente non ha dimenticato che facemmo la storia, ringrazio tutti ed è stato bellissimo perchè siamo cresciuti insieme e non smetterò mai di ringraziare i napoletani».

TRATTENERE I BIG – «Come ho detto sempre, si pensa di gara in gara. Però la mentalità che ho messo dentro con il mister, lavorando duro, è fondamentale tenere i ragazzi perchè stiamo facendo bene, ma non è finita. Le somme si tirano alla fine, è stato importante tenere tutti i ragazzi perchè dopo sei mesi non è una cosa giusta lasciare. Ora vogliamo fare un bello sprint finale».

GOL CONTRO IL NAPOLI – «Lo ricordo, fu l’ultimo con l’Udinese e vincemmo. Stasera i ragazzi devono dimostrare di poter fare una grande gara, servirà attenzione per 100′ e sarà una partita tosta».