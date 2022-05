Inno Champions fischiato dai tifosi del Liverpool: caos fuori dallo stadio. Malumore sugli spalti per la disorganizzazione dell’evento

Liverpool-Real Madrid è iniziata ma i disordini fuori dallo Stade de France non sono terminati: tifosi bloccati all’esterno col biglietto e altri senza che provano ad entrare.

I gas lacrimogeni utilizzati dalla polizia – anche in zone con bambini presenti – non sono bastati a sopperire alle mancanze di un’organizzazione insufficiente. Così i tifosi del Liverpool sono arrivati a fischiare in segno di protesta l’inno della Champions League prima della partita.