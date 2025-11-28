Insigne: «Il mio addio al Napoli? Non ho chiesto quei soldi»

Insigne, ex capitano del Napoli, ha parlato del suo addio al club partenopeo e del legame mai rotto con tifosi e società. Poi il commento sulla stagione attuale

In una lunga intervista a Viva el Futbol, Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e ora attaccante svincolato ma accostato in queste ore alal Lazio, ha raccontato il retroscena del suo addio al club azzurro e la scelta di proseguire la sua carriera in Canada con il Toronto FC.

Insigne ha chiarito che la decisione di lasciare il Napoli non è stata causata da problemi con i tifosi o la squadra, ma da una serie di motivi personali e professionali.

SULLA SCELTA DI ANDARE AL TORONTO – «Non c’erano problemi con tifosi o la squadra. Il presidente ha fatto la sua scelta e io la mia. I matrimoni si fanno in due. Non ho mai chiesto tutti quei soldi al Napoli che poi ho preso al Toronto. Non li ho chiesti, non mi sarei mai permesso. Ho fatto una scelta che calcisticamente non è andata benissimo per tanti motivi, però sono stato bene con la famiglia, perciò».

LA STAGIONE DEL NAPOLI SOTTO CONTE – «I tifosi non si devono preoccupare, ho avuto Conte in nazionale, è una garanzia, non li fa mollare un centimetro. Un po’ di polemiche inutili ci sono state, il Napoli è a -2 dal primo posto, di che parliamo? La Roma festeggia a +2 e noi critichiamo, perché? Io penso che il Napoli sta facendo benissimo, il campionato è lungo e penso che alla fine dirà la sua».

SULLA PROTEZIONE DEL NAPOLI – «Purtroppo Napoli dà fastidio, se non lo proteggiamo noi napoletani, chi può farlo? È la verità».