Insigne alla Fiorentina? Un clamoroso colpo di scena per il mercato viola: ecco il retroscena con quel calciatore! - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: retroscena tra Insigne e Dzeko, l’attaccante tentato da Firenze. Un clamoroso colpo di scena

Il Calciomercato Fiorentina continua a regalare spunti e retroscena interessanti. Durante una diretta su Passione Fiorentina su Twitch, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato un episodio inedito che coinvolge Lorenzo Insigne ed il nuovo centravanti viola, Edin Dzeko.

Pedullà ha raccontato: «Insigne? Vi svelo un retroscena. Qualche tempo fa avevo parlato di una telefonata tra lui e Maurizio Sarri, notizia poi confermata dallo stesso Insigne. Sarri lo vorrebbe alla Lazio, ma la situazione legata al mercato biancoceleste è ancora in evoluzione e non è chiaro quando e come potrà muoversi concretamente.»

Tuttavia, ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione è l’incontro recente avvenuto in Sardegna, dove Insigne, in vacanza, ha incrociato proprio Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, fresco di firma con la Fiorentina, avrebbe lanciato una proposta all’ex fantasista del Napoli: «Perché non vieni a Firenze?».

Il suggerimento di Dzeko apre uno spiraglio interessante per il Calciomercato Fiorentina, anche se ad oggi un arrivo di Insigne resta solo una suggestione. Il problema principale riguarda la collocazione tattica. Con il modulo di Paolo Vanoli (che ha preso il posto di Italiano), non è previsto l’utilizzo classico di esterni offensivi come Insigne. Inoltre, il club viola si sente già coperto nel ruolo di trequartista o seconda punta grazie a nomi come Fazzini e Gudmundsson.

In rosa ci sono anche opzioni interne: Lucas Beltrán potrebbe adattarsi al ruolo e in caso di arrivo, anche Sebastiano Esposito potrebbe agire da sotto punta. Nonostante ciò, il fascino di avere un giocatore del calibro di Lorenzo Insigne, attualmente al Toronto FC ma aperto a un ritorno in Italia, potrebbe stuzzicare la dirigenza.

Il Calciomercato Fiorentina è ancora lungo e le sorprese non mancheranno. L’incontro tra Dzeko e Insigne resta per ora solo un curioso retroscena estivo, ma in questa fase del mercato, anche una battuta in vacanza può trasformarsi in trattativa.