Insigne Pescara, clamoroso colpo di mercato del club biancazzurro! Domani è atteso in città! Le ultimissime

Insigne Pescara, colpo clamoroso dei biancazzurri: l’ex Napoli atteso in città domani per il grande ritorno

Colpo di mercato clamoroso per il Pescara: il club biancazzurro è vicino a chiudere l’arrivo dell’ex Napoli Lorenzo Insigne. Un ritorno che avrebbe un forte valore simbolico, considerando che l’attaccante tornerebbe a vestire la maglia del Delfino a 14 anni di distanza dalla sua prima esperienza.

Il nome di Insigne era finito anche nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri, ma il Pescara ha accelerato nelle ultime ore, trovando il gradimento del giocatore e avvicinandosi alla definizione dell’accordo.

La trattativa è ormai ai dettagli e il club abruzzese si prepara a mettere a segno un colpo di grande risonanza per la categoria. Lo riporta Di Marzio.

