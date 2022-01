ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Insigne Toronto, clamoroso retroscena: l’hanno trovato su internet. Il colpaccio dei canadesi è quasi tutto merito di Transfermarkt

Lorenzo Insigne approderà in estate al Toronto per merito di Transfermarkt.

Lo ha confermato direttamente Bill Manning, presidente della compagine canadese. Il sito sasktoday.ca riporta le sue dichiarazioni: «La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l’Europeo era in scadenza. Lorenzo era uno di questi. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzo Insigne è stato il primo nome di questa lista».