Insigne: «Volevamo la finale a tutti i costi. Sulla sfida alla Juve…»

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Inter. Queste le sue parole.

FINALE – «L’Inter stava bene in campo, ma noi abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo sofferto, ma l’abbiamo fatto di squadra. Volevamo la finale a tutti i costi. Ora dobbiamo recuperare le energie per arrivare pronti alla finale».

OSPINA – «Lui i piedi li ha sempre avuti e proviamo sempre questa giocata in allenamento. E’ stato bravo lui a vedere che loro erano posizionati male. Abbiamo fatto un grande contropiede ed è servito a portare la finale a casa».

PORTE CHIUSE – «E’ strano giocare così, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere. In questo periodo ringraziamo tutti gli operatori sanitari e dedichiamo questa vittoria a tutti quelli che hanno sofferto. Speriamo che con questa vittoria abbiamo portato un po’ di gioia nelle case».

GATTUSO – «Gli siamo vicini, se lo merita. Prima di essere un grande allenatore è un grande uomo. Dedichiamo la vittoria soprattutto a lui, visto che è in un momento difficile».

JUVENTUS – «Ha un sapore speciale, però non scendo da solo in campo. Dovremo fare una grande prestazione, dare qualcosina in più rispetto a stasera. Prepareremo la gara nel miglior modo possibile».