Insulti razzisti a Maignan, archiviate le accuse per i 5 tifosi dell’Udinese: il motivo della decisione presa dal Gip di Udine. Cos’è successo

Il caso relativo agli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan durante la partita tra Udinese e Milan del 20 gennaio 2024 si chiude in sede penale. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Messaggero Veneto, il Gip del tribunale di Udine ha infatti archiviato in via definitiva la posizione delle cinque persone indagate per l’accaduto.

L’episodio aveva causato la temporanea sospensione della gara dopo le vivaci proteste in campo del portiere. Le forze dell’ordine avevano subito individuato e denunciato i responsabili, prontamente puniti con un Daspo di cinque anni e con la durissima esclusione a vita dallo stadio stabilita dal club friulano.

Per la giustizia, però, alla spiacevole vicenda manca la necessaria diffusione del consenso tra il resto del pubblico presente nella Curva Nord. I cori discriminatori contro l’estremo difensore della squadra rossonera sono stati considerati del tutto isolati. Pur essendo un comportamento moralmente inaccettabile, il fatto configurerebbe al massimo l’ingiuria aggravata dall’odio razziale, un reato che risulta già ampiamente depenalizzato all’interno del nostro ordinamento giuridico.