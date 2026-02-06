Inter, 25 milioni per il post Calhanoglu: Marotta fa piangere il grande ex

Hakan Calhanoglu rimane un calciatore importante per l’Inter, anche se in futuro le cose potrebbero cambiare.

Hakan Calhanoglu rimane un calciatore davvero molto importante per l’Inter, specialmente in questo preciso momento storico. Nonostante l’infortunio che ha colpito il centrocampista turco nelle scorse settimane, resta una pedina assolutamente fondamentale nonché un giocatore chiave per la squadra allenata da Cristian Chivu.

Un elemento di spicco al quale fare riferimento sempre con un certo occhio di riguardo, specialmente in vista delle future partite giocate dai nerazzurri, che verosimilmente saranno decisive per assegnare i trofei dei tornei ai quali il club lombardo sta partecipando, quindi Serie A, Coppa Italia e Champions League.

In futuro, però, qualcosa può cambiare effettivamente. Qualora Calhanoglu lasciasse Appiano Gentile, potrebbero essere sufficienti 25 milioni di euro per acquistare il giocatore che ne prenderà verosimilmente il posto.

Inter, 25 milioni per il post Calhanoglu: di chi si tratta

Il calciatore a cui facciamo riferimento in particolar modo è Ederson. Centrocampista dell’Atalanta, le sue quotazioni negli ultimi mesi e anni sono state fortemente in crescita, fino a raggiungere la soglia di 40-50 milioni di euro. Si tratta di una cifra a cui i nerazzurri non possono puntare, e infatti è fortissimo l’interesse dell’Atletico Madrid in questo senso, disposto a spendere questa cifra per il cartellino di Ederson e ad arrivare anche a raddoppiare il suo attuale stipendio.

Tuttavia, c’è da considerare una cosa; il contratto del brasiliano scade nel 2027. Questo significa che già in vista del prossimo calciomercatoe estivo, con un solo anno di contratto ancora da rispettare, la valutazione del suo valore di trasferimento potrebbe essere quantomeno dimezzata. E così arriviamo alla potenziale cifra di vendita di 25 milioni di euro. Qualora le cose andassero in questo modo, l’Inter potrebbe approfittarne non solo perché si tratterebbe di un affare davvero importante per migliorare la linea di centrocampo, rinforzandola e ringiovanendola (Ederson ha 26 anni), ma renderebbe pure l’eventuale cessione di un giocatore chiave e di un leader dello spogliatoio come Hakan Calhanoglu un po’ meno amara.

Questa mossa rinnoverebbe il centrocampo, e inevitabilmente farebbe scontento anche un grande ex come Diego Simeone, in passato calciatore dell’Inter amatissimo dai tifosi e attuale allenatore dell’Atletico Madrid. Staremo a vedere come le cose si evolveranno, ma tra la possibile partenza di Calhanoglu, magari in direzione Turchia, e l’approdo del giovane Aleksander Stankovic, più la chance di completare l’affare Ederson, il centrocampo dell’Inter può cambiare notevolmente faccia in vista della stagione 2026/27.