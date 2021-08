Inter, Agoumé può tornare in Francia: c’è un’ipotesi sempre più concreta nel futuro del giovane centrocampista nerazzurro

Lucien Agoumé potrebbe presto fare ritorno in Francia. Il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter, nonostante il rinnovo firmato con i nerazzurri, dovrebbe lasciare a breve Milano.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il giocatore potrebbe finire al Saint-Etienne. Possibile operazione in prestito per fare in modo che l’Inter possa mantenere il controllo sul ragazzo per farlo eventualmente farlo rientrare alla base in futuro qualora fosse pronto.