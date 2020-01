Inter, Aldo Giovanni e Giacomo: «Il derby non ha regole. Su Eriksen…»

Il noto trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo ha parlato dell’Inter: dal derby con il Milan all’arrivo di Eriksen

Intervenuti ai microfoni di Sky Sport 24, Aldo, Giovanni e Giacomo, noti tifosi dell’Inter, hanno rilasciato alcune dichiarazioni sui nerazzurri.

«Il derby non ha regole, poi i milanisti sono ringalluzziti per Ibrahimovic, hanno stappato champagne alla squalifica di Lautaro… Si soffre il derby. Eriksen? Potrebbe ripetersi la storia di Sneijder o Pandev, in campo appena arrivati».