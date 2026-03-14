Inter Atalanta, Marelli analizza gli episodi della sfida di Serie A: ecco cosa ha detto a DAZN

Inter Atalanta, l’ex arbitro Luca Marelli passa al setaccio gli episodi chiave della sfida: l’analisi completa a DAZN

Il finale teso di Inter–Atalanta ha generato proteste veementi da parte della squadra di Cristian Chivu, soprattutto per la gestione dei contatti nelle due aree di rigore. Nel mirino sono finiti sia l’azione che ha portato al pareggio bergamasco, sia un presunto rigore non concesso a Frattesi. L’analisi di Luca Marelli negli studi DAZN ha però ridimensionato le polemiche, confermando la correttezza delle decisioni prese dall’arbitro Manganiello e dal VAR in entrambi gli episodi contestati.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo l’ex arbitro, il gol dell’1-1 firmato da Krstovic è da considerarsi pienamente regolare. «Il contatto Dumfries Sulemana? La rete del pareggio nasce da un contatto non fischiato: per me Manganiello è stato molto bravo a lasciar correre», ha spiegato Marelli, aggiungendo che «non c’è una spinta, non allunga il braccio, ma gli appoggia una mano sulla schiena» e che Dumfries sembra perdere l’equilibrio da solo. Anche sul presunto rigore per Frattesi il giudizio è netto: «C’è contatto tra Frattesi e Scalvini: Frattesi è in anticipo. Non c’è un vero e proprio calcio, non vedo un contatto da calcio di rigore, per me i rigori sono una cosa seria».

Marelli ha inoltre difeso la scelta del VAR di non intervenire, sottolineando la natura interpretativa dell’episodio. «Per me corretto il comportamento in sala VAR. Certi contatti in campo non sono facilmente visibili, soprattutto in mezzo a tanti giocatori», ha dichiarato, rimarcando come la valutazione resti nelle mani dell’arbitro centrale. «Si tratta comunque di una valutazione soggettiva e non oggettiva e, dunque, giusto non far intervenire il VAR», ha concluso, chiudendo la porta a ulteriori recriminazioni tecniche sulla mancata OFR.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL CALCIO (IN AUDIO)