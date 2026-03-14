Inter Atalanta, la partita di De Roon: dentro alla prestazione del centrocampista della Dea

Inter Atalanta, la partita di De Roon: ecco l’analisi della prestazione del centrocampista nerazzurro a San Siro

Nell’ultimo periodo De Roon è stato uno dei migliori nel trionfo con il Borussia Dortmund e nella disfatta di martedì con il Bayern non si è ovviamente salvato, anche se è stato il migliore dei suoi per palle recuperate. Ecco il dettaglio della sua prestazione in Inter-Atalanta.

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PRIMO TEMPO

Il primo pallone toccato è un retropassaggio per fare ordine. La posizione dell’olandese gravita sul centro-destra sulle tracce di Sucic, che segue anche quando si abbassa molto. Al 6′, in un momento di ping-pong a centrocampo, tocca tre volte il pallone in pochi secondi. Al 9′ bellissimo servizio in profondità per Zappacosta, colpevole di un cross debole che non arriva a destinazione. Al 12′ da capitano si arrabbia molto con i compagni perché la squadra appare molto squilibrata e, per fortuna dell’Atalanta, Barella sbaglia un lancio in una situazione di superiorità numerica. Il giocatore al quale si appoggia maggiormente nello stretto è Zappacosta. Da capitano va a dialogare con Manganiello per una timida protesta sull’1-0. Al 32′ De Roon decisivo per andare in anticipo su Sucic che al limite stava per caricare la conclusione. Al 34′ cerca di sveltire la manovra con un tocco di prima a lunga gittata ma è un pallone di fatto buttato via. Al 43′ è tempestivo in marcatura preventiva per mettere in fallo laterale e impedire a Sucic di generare una transizione.

SECONDO TEMPO

Cambia il riferimento all’inizio nella ripresa con la sostituzione ad opera di Chivu di Sucic con Mkhitaryan. Al 50′ è De Roon a fermare Dimarco, non è il primo contrasto che lo vede vincente. Con l’Atalanta più alta per recuperare il risultato è impegnato in fase di distribuzione collocandosi qualche metro indietro per dare più spazio offensivo al subentrato Ederson. Al 66′ buona verticalizzazione per Krstovic che poi commette fallo. Al minuto 76 la sua prestazione finisce: Palladino lo sostituisce con De Ketelaere per aumentare le idee offensive per recuperare lo svantaggio.

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