Inter, attenta a Nzola: l’attaccante dello Spezia è perfetto sotto porta

Lo Spezia sta stupendo tutti in questo avvio di Serie A soprattutto grazie alla vena realizzativa di Nzola: è spietato sottoporta

Lo Spezia è una delle sorprese di questa Serie A: la squadra di Italiano ha fatto davvero bene nelle prime uscite trovando in Nzola un bomber implacabile sotto porta.

L’attaccante dei liguri, infatti, è a quota 6 gol in Serie A. Tuttosport riporta i numeri in relazione anche alle conclusioni in porta dell’attaccante: percentuale alta, con 6 marcature con soli otto tiri.