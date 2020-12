Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

NAINGGOLAN – «Con lui abbiamo parlato, anche di recente. Al di là di qualche infortunio, il ragazzo è stato un professionista esemplare. Sta bene. Abbiamo cercato di capire quali siano le sue esigenze, normale voglia trovare più spazio. Noi non regaliamo niente a nessuno, ma se potremo accontentarlo lo faremo».

MASSARA – «Lo saluto, lui è uno dei più bravi. Serio e competente.. C’è amicizia, ma parliamo poco di mercato, tra Inter e Milan si può far poco, ci abbiamo provato in passato. Se mi piacerebbe rubargli qualcuno? Lui sa chi è».

GOMEZ – «Non lo so, eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri. Abbiamo seguito la situazione, ma anche all’Atalanta sono amici. La stima e la considerazione c’è come per tutti, ma evito di mettere la testa nei problemi degli altri. L’Atalanta ne ha tanti bravi».