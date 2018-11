Inter-Barcellona highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la quarta giornata della Champions League 2018/2019

Allo stadio ‘Meazza’ di Milano va in scena Inter-Barcellona, gara valida per la quarta giornata della Champions League 2018/2019. Le due squadre tornano ad affrontarsi a due settimane dalla sfida del Camp Nou, vinta per 2-0 dai blaugrana; i nerazzurri di Spalletti, secondi nel Gruppo B con 6 punti puntano alla vittoria per raggiungere la qualificazione anticipata e i blaugrana, primi e a punteggio pieno nel girone (9). Alla squadra di Valverde, invece, basta un punto per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale della competizione e, con una vittoria, si assicurerebbe anche il primo posto anticipato.

Inter-Barcellona sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak. Il direttore di gara vanta un precedente europeo con la squadra nerazzurra: nel marzo 2015, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, quando l’Inter venne sconfitta per 3-1 in casa del Wolfsburg. Ecco i gol e gli highlights di Inter-Barcellona: