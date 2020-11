Inter, Bastoni: «Siamo delusi ma crediamo alla qualificazione»

C’è delusione in casa Inter dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Ecco le parole di Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta in Champions contro il Real Madrid.

«Sicuramente siamo delusi per il risultato. Abbiamo fatto errori che si pagano cari, il terzo gol ci ha spezzato le gambe. Siamo delusi. Ci sono tanti episodi contro, ma dobbiamo lavorare. Cammino europeo compromesso? Finché c’è la matematica, noi ci crediamo, andremo in campo per vincere le prossime tre partite di Champions».