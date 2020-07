Inter, Bastoni: «Difficile rompere il dominio Juve, ma noi siamo un gruppo in crescita»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto in Serie A con la Juventus

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, in una intervista a Sky Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A e della crescita del gruppo nerazzurro.

SCUDETTO – «Sicuramente rompere il dominio della Juve non è una cosa facile che si fa in un anno, quindi noi cercheremo di crescere di stagione in stagione, siamo un gruppo di ragazzi giovane abbiamo tempo per fare delle grandi cose. L’obiettivo è guardare partita per partita e cercare di vincerle tutte».

VITTORIA COL TORINO – «Vittoria molto importante perché venivamo da due partite in cui c’era stata una buona prestazione del carattere ma non eravamo riusciti a portare a casa punti, quindi dal punto di vista del morale ha fatto molto bene. Vista la classifica siamo al secondo posto e se non avessimo perso punti per strada saremmo più in alto, però siamo al primo anno e c’è un processo di crescita che stiamo facendo e puntiamo a crescere sempre di più».

EUROPA LEAGUE – «Sicuramente l’Europa League è un nostro obiettivo ed essendo tutte partite secche daremo il massimo ogni partita, però come ripeto sempre dovremo guardare partita dopo partita».