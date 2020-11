Inter, Bastoni: «Rinnovo? Penso a fare bene sul campo, ma la volontà c’è»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato della possibilità di estendere il suo contratto con i nerazzurri. Le sue parole sulla questione

«Rinnovo? C’è volontà da parte di tutti, io penso a fare bene sul campo. Perno di Inter e Nazionale? Sicuramente ci sto lavorando, so di essere ancora giovane ma non la prendo come una scusa. Penso a fare bene giorno dopo giorno, provo a fare del mio meglio e sono consapevole di poter migliorare tanto».