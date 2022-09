Conferenza stampa Calhanoglu: «Ripartiamo dopo il derby. Vogliamo fare una grande Champions» – VIDEO

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco

«Dobbiamo ripartire dopo il derby perso. Abbiamo analizzato i nostri errori e siamo motivati per domani. Gli errori li fa la squadra e insieme ci rialzeremo. Dobbiamo essere subito pronti per la Champions. L’anno scorso abbiamo dominato con Liverpool e Real Madrid perdendo per piccoli errori. Dobbiamo essere più uniti e concentrati».

BAYERN MONACO – «Lo conosco bene. Sono forti, veloci e giocano con un pressing molto alto. Obiettivo? Vogliamo passare il turno, ma pensiamo partita dopo partita. E’ un gruppo difficile».