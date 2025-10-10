Inter sperimentale, Bisseck risponde a Martín: l’Atletico prevale ai calci di rigore. Decisivi gli errori dal dischetto di Luis Henrique e di Acerbi

Una sconfitta che sa di vittoria. Nella prestigiosa amichevole di Bengasi per l’inaugurazione del nuovo stadio, l’Inter di Cristian Chivu esce battuta ai calci di rigore dall’Atlético Madrid, ma lo fa a testa altissima. Con una formazione sperimentale, priva dei nazionali e imbottita di giovani, i nerazzurri hanno tenuto testa alla corazzata di Simeone, cedendo solo alla lotteria dagli undici metri.

Nonostante le tante assenze, l’Inter parte bene, prendendo in mano il gioco. A passare in vantaggio, però, sono i colchoneros al 35′, con Carlos Martín che beffa Palacios e batte Martinez. Nella ripresa, la reazione nerazzurra è veemente. Al 59′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mkhitaryan, è Yann-Aurel Bisseck a svettare più in alto di tutti, siglando di testa il meritato gol del pareggio.

Le tante sostituzioni abbassano poi i ritmi e la partita si trascina fino ai calci di rigore. Dagli undici metri, gli errori di Luis Henrique e Acerbi si rivelano fatali e consegnano la “Coppa della Ricostruzione” all’Atlético. Per Chivu, al di là del risultato, un test importantissimo e pieno di indicazioni positive in vista della ripresa del campionato.

Il tabellino

Atletico Madrid-Inter 1-1 Reti: 35′ Carlos Martin (A), 59′ Bisseck (I).

ATLETICO MADRID (4-3-3): 1 J. Musso; 18 Marc Pubill, 2 J. M. Giménez (46′ 43 C. Giménez), 15 Lenglet, 3 Ruggeri; 4 Gallagher, 6 Koke (C), 11 Almada (46′ 59 J. Barrios); 12 Carlos Martin (71′ 42 Javi Serrano), 7 Griezmann, 21 Javi Galán (71′ 26 Kostis, 85′ 40 Puric). A disposizione: 33 M. De Luis, 38 O. Janneh, 39 Rajado, 46 Castillo, 65 Darío Frey, 66 Alegre. Allenatore: Diego Simeone.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios (80′ 50 Cinquegrano); 36 Darmian (C), 17 Diouf (90′ 48 Zarate), 45 Bovo (53′ 51 Kaczmarski), 22 Mkhitaryan (80′ 52 Venturini), 11 Luis Henrique; 14 Bonny (71′ 55 Agbonifo), 47 Spinaccè (80′ 53 Lavelli). A disposizione: 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 49 Maye, 54 Marello. Allenatore: Cristian Chivu.