Inter, col Cagliari tocca di nuovo a Martinez in porta? La strategia di Chivu che vuole tenere entrambi gli estremi difensori sulla corda

Nessun titolare fisso, nessuna gerarchia scolpita nella pietra. La gestione dei portieri nell’Inter di Cristian Chivu segue una nuova via: un’alternanza fluida e strategica, basata non sulle competizioni, ma sulla necessità di tenere entrambi i numeri uno sulla corda e di valutare il futuro.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il tecnico non ha cambiato i suoi piani nemmeno dopo la serata da incubo di Yann Sommer a Torino. Nonostante le pressioni esterne per un cambio immediato, lo svizzero è stato confermato titolare nella successiva trasferta di Amsterdam. Subito dopo, però, a San Siro contro il Sassuolo, è toccato a Josep Martínez, che potrebbe essere riproposto anche domani a Cagliari.

Questa rotazione non è casuale, ma parte di un progetto chiaro. La stagione in corso è un lungo e approfondito test per Martínez. L’Inter vuole verificare la bontà dell’investimento da 13 milioni fatto nell’estate del 2024 e capire se lo spagnolo ha le carte in regola per diventare il numero uno del futuro. Per questo, Chivu gli concederà un minutaggio importante sia in campionato che in Europa, per valutarne la crescita e la tenuta mentale.

L’esito di questo esame a lungo termine sarà decisivo. A fine stagione, quando scadrà il contratto di Sommer, il club dovrà avere le idee chiare. I prossimi mesi diranno se Martínez sarà pronto a ereditare definitivamente i guantoni da titolare. In caso contrario, la dirigenza tornerà sul mercato per un portiere di primo livello. A proposito di futuro, il destino a volte gioca strani scherzi: tra i nomi già monitorati per quella eventualità c’è proprio Elia Caprile, che i due portieri nerazzurri incroceranno da avversario domani a Cagliari.