Inter-Cagliari streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Cagliari: i nerazzurri di Conte sfidano i rossoblù di Maran nel lunch match della 21ª giornata di Serie A

La domenica della 21ª giornata di Serie A si apre con il lunch match fra l’Inter di Antonio Conte e il Cagliari di Rolando Maran. La sfida mette in palio punti pesanti per la lotta Scudetto e quella per l’Europa. I nerazzurri sono secondi con 47 punti, a -4 dai rivali della Juventus, i rossoblù sono scivolati in settima posizione dopo il successo del Milan sul Brescia nell’anticipo. Inter-Cagliari: la partita si giocherà domenica 26 gennaio 2020 alle ore 12.30 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Inter-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Inter-Cagliari sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il pre-partita di Inter-Cagliari su DAZN vedrà protagonisti Diletta Leotta e Federico Balzaretti. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, con Francesco Guidolin al commento tecnico.



Inter-Cagliari, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 26 dicembre 2020

Fischio d’inizio: ore 12.30

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Dove vederla in streaming: Segui live Inter-Cagliari solo su DAZN

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo



Le probabili formazioni

INTER – Conte, che non ufficializzerà i convocati, dovrà quasi sicuramente fare a meno di Brozovic, che ha riportato una distorsione alla caviglia. Al suo posto in regia ci sarà spazio per Borja Valero, che sarà affiancato dall’ex Barella e da Sensi come mezzali. Sulle corsie laterali potrebbe esordire Ashley Young, ma resta da capire su quale corsia vorrà utilizzarlo l’allenatore salentino. Probabile il suo impiego sulla destra, con Biraghi sull’out di sinistra, ma non è completamente da escludere l’utilizzo sulla corsia mancina, con, in questo ipotesi, il rientrante D’Ambrosio sulla destra. In attacco il solito tandem Lukaku-Lautaro Martínez, mentre in difesa sarà Bastoni a completare la linea difensiva a tre con Skriniar e De Vrij. In porta ci sarà capitan Handanovic.

CAGLIARI – Maran ha 7 elementi indisponibili: out per squalifica Pisacane, non ci saranno per infortunio Cacciatore, Ceppitelli, Rog, Cerri, Pavoletti e Ragatzu. In porta spazio a Cragno, come annunciato dal tecnico isolano in conferenza stampa, con il portiere azzurro pronto al rientro dopo l’infortunio. In difesa Faragò e Luca Pellegrini saranno i due terzini, con il polacco Walukiewicz e Klavan difensori centrali. In mediana Cigarini sarà il playmaker, con Nandez e Ionita mezzali. In attacco Nainggolan e João Pedro agiranno sulla trequarti dietro l’unica punta Simeone.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; R. Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, João Pedro; Simeone. All. Maran



