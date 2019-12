Inter, i neroazzurri chiedono 100 milioni al Barcellona per Lautaro

Inter, il Barcellona punta Lautaro Martinez ma i neroazzurri hanno chiesto almeno 100 milioni per l’argentino

Dell’interesse del Barcellona per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez sono tutti già a conoscenza. I catalani infatti vorrebbero l’argentino come sostituto di Luis Suarez. Ovviamente la società neroazzurra non cederà il suo gioiello più importante senza un’offerta adeguata.

Stando a quanto riportato da EPSN sembra infatti che l’Inter abbia chiesto ben 100 milioni per l’argentino, richiesta questa che avrebbe raffreddato la pista spagnola.