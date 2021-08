Inter, capitolo esuberi: in cinque pronti a partire, c’è anche Vidal

Inter, dopo i colpi in entrata Marotta e Ausilio affronteranno il capitolo esuberi: in cinque pronti a partire, c’è anche Vidal

L’Inter non si concentra solo sul nome da affiancare a Dzeko per l’attacco ma lavora per piazzare gli esuberi e alleggerire il monte ingaggi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in cinque sarebbero in uscita dall’Inter: Vidal, Pinamonti, Lazaro, Agoume, Salcedo e Colidio i nomi in questione. Tutti profili che non sembrano rientrare nei piani di Inzaghi e che dunque potranno essere sfruttati per far respirare le casse dei nerazzurri.

A premere in modo particolare è la situazione legata a Vidal, che ha un ingaggio estremamente pesante per le casse dell’Inter (6,5 milioni fino al prossimo giugno). Per lui si proverà a trovare una nuova collocazione al più presto.