Inter, Candreva e D’Ambrosio verso il rinnovo fino al 2022

Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio rinnoveranno il proprio contratto con l’Inter: Conte li considera importanti nel progetto

Doppio rinnovo in vista in casa Inter. Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio prolungheranno il proprio contratto con i nerazzurri. Come spiega La Gazzetta dello Sport, L’accordo per prolungarli fino al 2022 c’è già, mancano solo dettagli e ufficializzazione.

È stato Conte a spingere per il rinnovo di entrambi, che considera importanti nel suo progetto nerazzurro. Al momento dello stop forzato causa coronavirus Candreva era il giocatore che piazza più cross di tutta la Seria A (105, insegue Sema a 100), mentre D’Ambrosio rimane una possibile chiave tattica per il passaggio in corsa da difesa a tre a difesa a quattro, una variante che Conte stava provando con una certa frequenza.