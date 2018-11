Candreva parla del momento difficile che sta vivendo all’Inter dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Momento difficile per l’Inter e per Antonio Candreva. L’esterno nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sonora sconfitta contro l’Atalanta che ha scosso l’ambiente. Il giocatore ha descritto l’umore dello spogliatoio e la possibile reazione della squadra dopo la pausa:«Adesso siamo pochi perché molti compagni sono in Nazionale, il mister parlerà quando saremo al completo, ma sappiamo di aver fatto una prestazione non all’altezza. È difficile parlare dopo un passo falso così, ma siamo consapevoli delle nostre qualità e dobbiamo imparare dagli errori. Siamo consapevoli delle nostre qualità, siamo un gruppo che si aiuta. A Bergamo è difficile per tutti, non è un alibi, abbiamo preso gli ultimi due gol per la foga di voler ribaltare il risultato».

Candreva ha anche espresso il proprio malcontento per il suo ruolo nella formazione dell’Inter, avendo perso la certezza la certezza della titolarità con l’arrivo di Politano: «Personalmente non è un momento facile perché quando si gioca meno non tutti siamo contenti, ma siamo un gruppo forte composto da calciatori forti. L’importante è farsi trovare pronti quando chiamati in causa».