Candreva riflette sull’addio all’Inter a gennaio: il Torino per due ragioni

Inter: Candreva, inizialmente titubante, potrebbe lasciare i nerazzurri a gennaio. L’esterno ragiona sull’offerta del Torino, che potrebbe aiutarlo anche in ottica Nazionale

Delle possibilità di addio di Antonio Candreva all’Inter già a gennaio si è parlato ampiamente nelle ultime settimane. L’esterno nerazzurro, utilizzato a singhiozzo da Luciano Spalletti nell’ultimo mese, starebbe al momento seriamente ragionando sul proprio futuro: per lui l’offerta più interessante arriverebbe direttamente da Torino, sponda granata. Ad invogliare Candreva a cambiare aria ci sarebbero ragioni essenzialmente di tipo tattico, ma non solo, riportano stamane le indiscrezioni di stampa: l’ex giocatore della Lazio sarebbe più che altro intrigato dalla possibilità di trovare regolarmente spazio nel 3-4-3 di Walter Mazzarri come esterno di centrocampo granata, in linea con Iago Falqué (prossimo al rinnovo). Non solo però: Candreva potrebbe trovare spazio anche come mezzala in una posizione analoga a quella attualmente ricoperta da Roberto Soriano.

A spingere il giocatore lontano dall’Inter a gennaio ci sarebbero anche ragioni legate alle prospettive azzurre: al momento Candreva non è di certo una prima scelta per il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che però negli ultimi tempi ha mostrato una certa attenzione nei confronti di tutti i giocatori del Torino. L’esterno potrebbe alla fine decidere di cercare spazio nella seconda parte di campionato proprio in granata convincendo l’Inter ad accettare la proposta di prestito con diritto di riscatto pronta ad essere recapitata da Urbano Cairo.