Urbano Cairo ha rilasciato un commento anche sulle elezioni federali: «Siamo in un momento difficile, la Nazionale non riesce a vincere»

Urbano Cairo è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport a margine del Festival dello Sport organizzato da Rcs. Due i temi fondamentali toccati dal patron del Torino: il calciomercato, con Lazzari e Candreva in particolare, e le elezioni federali del prossimo 22 ottobre. Queste le parole sull’esterno della Spal: «Ho letto i nomi sui giornali, chiaramente in questa settimana non c’è il campionato quindi è importante tirare fuori i nomi per vendere i giornali. Noi lavoriamo sottotraccia, ma non mi sembra che siano nomi su cui siamo impegnati. Li stimo entrambi, ma ora è importante fare sì che la squadra raggiunga una sua amalgama e poi valuteremo se sarà opportuno fare altri interventi. Spero di no, ma valuteremo. Oggi è importante stare sulla rosa che abbiamo, è già parecchio competitiva».

In merito alle elezioni della Figc, questa la dichiarazione di Cairo: «Il mondo del calcio è in una fase di ripensamento e rilancio. Viviamo ancora un momento non facilissimo, come vediamo con la nazionale che non riesce a vincere. Tuttavia, abbiamo un movimento di grande dimensione e noi vogliamo fare qualcosa di importante. Adesso eleggeremo il presidente federale e speriamo faccia presto le riforme. La Serie A? Deve tornare a essere un campionato di riferimento. Dobbiamo tornare a essere competitivi, perché dove c’è competizione si cresce, e questo deve essere il nuovo punto di partenza».