L’esterno d’attacco dell’Inter, Antonio Candreva, potrebbe lasciare il suo attuale club. Sulle tracce del giocatore c’è il Torino

C’è il Torino sulle tracce di Antonio Candreva. L’esterno d’attacco ha trovato il primo gol dopo oltre un anno con la maglia nerazzurra, nella vittoria di inizio stagione dell’Inter in casa del Bologna, ma ha perso la maglia da titolare con Politano e Keita che hanno scalato le gerarchie. L’esterno d’attacco non ha mai giocato ai livelli della Lazio e a gennaio non è da escludere una partenza. Secondo Tuttosport infatti, Candreva è finito nel mirino del Torino. I granata cercano nuovi esterni d’attacco per lo schema di Mazzarri e per servire al meglio le due punte Belotti e Zaza e il giocatore nerazzurro potrebbe fare al caso del Toro. Il presidente Cairo, dopo gli investimenti importanti in estate, potrebbe mettere di nuovo mani al portafogli per rinforzare la squadra a gennaio.

Il Toro ha già un’intesa di massima con Manuel Lazzari, esterno classe ’93 che si sta ben comportando con la Spal ma attenzione al nome nuovo, vale a dire quello di Antonio Candreva. L’esterno, come detto, non è più un titolare e in questa stagione è sceso in campo 5 volte in campionato, per un totale di 267 minuti, e 2 volte in Champions League ma solo per 26 minuti. Il giocatore potrebbe andare via a gennaio, per provare a chiudere ottimamente la stagione, trovando più spazio altrove, e per provare a riconquistare la Nazionale perduta. Candreva potrebbe essere l’ideale per il Toro di Mazzarri e i granata, che puntano a un posto in Europa, potrebbero tentare il colpo. Il giocatore potrebbe lasciare l’Inter con la formula del prestito oneroso e con un diritto di riscatto più eventuale controriscatto per i nerazzurri. L’Inter in estate ha chiesto informazioni su Belotti, N’Koulou e Baselli e potrebbe riaprire uno di questi discorsi ma l’argomento principale resterà Antonio Candreva.