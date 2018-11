Contro il Frosinone non ci sarà Brozovic: Spalletti punta su Joao Mario e Gagliardini per sopperire alla mancanza del croato

Contro il Frosinone, complice l’assenza di Brozovic, si vedrà un centrocampo inedito nell’Inter: Gagliardini, Borja Valero e Joao Mario, infatti, comporranno la cerniera a metà campo e avranno il compito di non far rimpiangere il croato. Senza di lui i nerazzurri non sono la stessa squadra che spesso impone il proprio gioco: il possesso palla diminuisce dal 59,7 % al 49,2 %, i cross subiti aumentano da 9,8 a 19,5 e, più in generale, subisce più falli e ne fa di meno. È evidente come Brozovic sia diventato fondamentale per la squadra di Spalletti, ma questa gara può essere importante anche per Gagliardini e Joao Mario, entrambi esclusi dalla lista Champions. Contro il Frosinone, quindi, Spalletti si aspetta da loro il giusto contributo.