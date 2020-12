Inter, cessione Eriksen: in Premier, il danese perderebbe agevolazioni fiscali

In caso di trasferimento in Premier League, Christian Eriksen perderebbe importanti agevolazioni fiscali

Il rapporto tra l’Inter e Christian Eriksen non è mai decollato. Tant’è che, dopo solo un anno, il danese il prossimo gennaio è pronto a fare nuovamente le valige e migrare altrove. Secondo quanto riportato dal Telegraph, però, un ritorno dell’ex Tottenham in Premier League potrebbe essere complicato per motivi fiscali.

L’offerta al calciatore dell’Inter fatta lo scorso anno, era stata resa molto appetibile grazie regime fiscale in Italia che esonera i giocatori stranieri dal pagamento delle tasse sul 50 per cento del loro stipendio. Per non perdere queste agevolazioni, Eriksen dovrebbe restare in Serie A per almeno due anni. Queste agevolazioni, quindi, renderebbero complicato per i club di Premier League arrivare a certe cifre sull’ingaggio del danese.