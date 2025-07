Inter, tempo di uscite: Ausilio conferma le cessioni, ecco chi è pronto a lasciare Milano

Inter, mentre si lavora per Lookman Ausilio ragiona anche sulle uscite: ecco tutti i nomi che potrebbero lasciare i nerazzurri

Mentre il nome di Lookman resta una delle principali suggestioni di mercato in entrata, in casa Inter l’attenzione si sposta ora sulle uscite. Lo ha confermato in modo chiaro e diretto il direttore sportivo Piero Ausilio, intervistato da Sky Sport durante un evento a Forte dei Marmi: «Non possiamo avere una rosa da trenta giocatori. Abbiamo informato chi non rientra nel progetto, in modo onesto e trasparente. È giusto che cerchino nuove opportunità».

Tra i principali indiziati a lasciare Milano c’è Tomas Palacios, reduce da un’esperienza poco brillante al Monza. L’argentino, rientrato alla base, potrebbe essere nuovamente ceduto in prestito, anche se al momento non sono arrivate offerte concrete.

Situazione simile per Tajon Buchanan, che non è stato riscattato dal Villarreal nonostante qualche lampo, tra cui un gol decisivo contro il Barcellona. Il canadese non ha preso parte al Mondiale per Club a causa della Gold Cup e potrebbe finire al Sassuolo, interessato al suo profilo.

Tra i nomi più pesanti in uscita c’è anche Kristjan Asllani. Ausilio è stato chiaro: “Dopo tre anni è il momento giusto per lui di trovare maggiore continuità altrove”. L’albanese ha mercato in Serie A, con Fiorentina e Bologna che monitorano la situazione, anche se il Betis resta alla finestra.

In uscita anche Sebastiano Esposito, prossimo a lasciare l’Inter a titolo definitivo. Dopo il mancato accordo con Cagliari e Fiorentina, ora la pista più concreta porta al Parma, dove potrebbe essere inserito come contropartita per arrivare al difensore Leoni.

Infine, Mehdi Taremi non rientra nei piani di Chivu. Bloccato in Iran durante il Mondiale per Club, l’ex Porto è in cerca di una nuova squadra: il Besiktas resta una possibile destinazione, ma non è escluso un ritorno in Portogallo.

Per i nerazzurri è arrivato il momento di fare spazio. E la lista dei partenti è tutt’altro che breve.