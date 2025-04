Contro il Barcellona servirà la vera Inter: Inzaghi spera nella ThuLa dall’inizio

Inter, domani la sfida contro il Barcellona per la semifinale d’andata di Champions League: le scelte di Inzaghi per la sfida

Dopo tre sconfitte consecutive e con il tempo ormai agli sgoccioli, l’Inter si gioca tutto nella semifinale d’andata di Champions contro il Barcellona. Inzaghi prova a ricompattare la squadra, contando sulla capacità dimostrata in passato di reagire nei momenti più difficili. Il ciclo europeo nerazzurro, fin qui brillante, può ancora trasformare la stagione in un trionfo, ma servirà ritrovare subito l’identità smarrita. Come riportato da la Gazzetta dello Sport il ritorno di Bastoni e Mkhitaryan dà ossigeno, mentre sarà fondamentale la leadership dei senatori come Lautaro, Barella e Calhanoglu per rispondere al talento esplosivo dei catalani.

La vera incognita resta la fascia sinistra, con Dimarco in netto calo e Carlos Augusto in crescita. A destra, Dumfries è pronto a partire titolare, mentre Thuram viaggerà con la squadra dopo un buon recupero e potrebbe partire dal 1’, come spesso accaduto nelle notti importanti. Inzaghi dovrà decidere se puntare sulla coppia d’attacco titolare fin da subito: per essere davvero l’Inter, non si può rinunciare alla ThuLa.