Inter, chi si rivede: Sensi torna in campo contro il Genoa

L’Inter domina contro il Genoa e si gode il primo posto in classifica, ma anche il ritorno di Stefano Sensi

L’Inter vince 4-0 contro il Genoa, e agguanta nuovamente l’Inter al primo posto in Serie A. Non è l’unica buona notizia: i nerazzurri hanno riabbracciato il ritorno di Stefano Sensi, centrocampista rimasto ai box per infortunio.

Il giocatore è subentrato al 27′ st al posto di Gagliardini. Il giocatore intende riprendersi il ruolo di protagonista che ha mantenuto nell’undici di Conte fino allo stop.