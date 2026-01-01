Inter, bilancio dopo 16 giornate: Chivu supera quel tecnico nei numeri? Analisi completa tra punti, prestazioni e prospettive scudetto

Chivu vs Inzaghi: l’Inter dopo 16 turni tra punti, statistiche e ambizioni tricolori. Il bilancio che racconta la nuova era nerazzurra

Mentre l’Inter si avvicina alla prima partita del nuovo anno – appuntamento che dal 2020 porta spesso buone notizie ai nerazzurri – la sosta diventa l’occasione ideale per tracciare un primo bilancio della gestione Cristian Chivu, subentrato in estate a Simone Inzaghi.

Inter, il confronto Chivu–Inzaghi dopo 16 giornate

I numeri premiano il tecnico romeno. L’Inter guida la classifica con 36 punti, frutto di un percorso netto: 12 vittorie e 4 sconfitte, senza pareggi. Dodici mesi fa, con Inzaghi in panchina, i punti erano 34 e la squadra occupava il terzo posto dietro Atalanta e Napoli. L’attuale media di 2,25 punti a gara proietta i nerazzurri verso un finale tra gli 85 e gli 86 punti, con un margine minimo su Milan e Napoli.

Attacco brillante, difesa da registrare

Sul piano statistico emergono segnali contrastanti. L’Inter vanta il miglior attacco della Serie A con 35 gol, anche se leggermente sotto i 40 messi a segno nello stesso periodo della scorsa stagione. Più delicata la situazione difensiva: le 14 reti incassate rappresentano un campanello d’allarme. Il rientro di Francesco Acerbi e l’inserimento di Manuel Akanji saranno determinanti per ritrovare equilibrio.

Il nodo scontri diretti

Il vero limite resta però la difficoltà negli scontri diretti: le quattro sconfitte contro Udinese, Juventus, Napoli e Milan pesano e ripropongono un problema già visto negli ultimi anni. Il mese di gennaio, con le sfide a Bologna e Napoli, dirà molto sulle ambizioni dell’Inter: se potrà superare il “mal di big”, consolidare il primato e rilanciarsi anche in Champions League dopo la delusione della Supercoppa.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

