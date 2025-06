Inter, Chivu costruisce il suo staff: ecco chi sarà il suo vice allenatore

Inter, stabilito lo staff tecnico che affiancherà Christian Chivu: il vice allenatore un tecnico molto esperto per il rumeno

Cristian Chivu è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura da allenatore dell’Inter. Dopo aver risolto nelle prossime ore il contratto che lo lega ancora al Parma, il tecnico romeno sarà a tutti gli effetti alla guida della prima squadra nerazzurra. In vista del raduno e della partenza per la tournée californiana, come riportato da la Gazzetta dello Sport, la società ha definito lo staff che accompagnerà Chivu in questa nuova sfida. Il ruolo di vice allenatore sarà ricoperto da Giovanni Martusciello, tecnico d’esperienza che vanta trascorsi alla Juventus, alla Lazio e già in nerazzurro nel 2017 con Spalletti. Reduce da un lungo sodalizio con Maurizio Sarri, Martusciello ha deciso di non seguirlo nel ritorno alla Lazio, accettando invece di affiancare Chivu in un progetto ambizioso e di alto profilo.

Lo staff sarà completato da figure di continuità e ritorni significativi. Mario Cecchi, già tattico sotto la gestione Inzaghi, resterà all’Inter dopo la partenza dell’ex tecnico per l’Arabia Saudita, garantendo così un legame tra il recente passato e il nuovo corso. Angelo Palombo, che aveva già collaborato con Chivu a Parma, manterrà il ruolo di collaboratore tecnico. In preparazione atletica ci sarà Stefano Rapetti, storico nome legato all’Inter del Triplete e che ha recentemente lavorato con José Mourinho alla Roma e al Fenerbahce. Con questo mix di esperienza, conoscenza dell’ambiente nerazzurro e fiducia nel nuovo allenatore, l’Inter punta a costruire una base solida per affrontare la stagione con ambizioni elevate.