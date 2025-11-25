Inter, Chivu rivoluzione tutto? Ecco il piano in vista della gara contro l’Atletico Madrid. La situazione non conosce limiti

Inter, Chivu prepara la rivoluzione: novità in ogni reparto per la sfida all’Atletico Madrid. La situazione non conosce dubbi

L’Inter si prepara a tornare protagonista in Europa nella notte del Metropolitano, dove affronterà l’Atletico Madrid nella quinta giornata della League Phase di Champions League. La squadra di Cristian Chivu vuole immediatamente cancellare la delusione del derby perso contro il Milan e riprendere il proprio percorso europeo con determinazione. In casa Inter c’è un obiettivo chiaro: conquistare punti preziosi per blindare la posizione in classifica e avvicinarsi alla “top 8”, fondamentale per ottenere l’accesso diretto agli ottavi ed evitare i pericolosi spareggi.

La vigilia della partita è stata caratterizzata da intense riflessioni tattiche da parte di Chivu, che secondo Sky Sport sta valutando un cambio per reparto rispetto alla formazione vista nel derby. L’Inter ha bisogno di freschezza, solidità e nuove energie, e il tecnico sembra pronto a fare scelte coraggiose.

Tra i pali verrà confermata la fiducia a Yann Sommer: nonostante le critiche per le ultime prestazioni, il portiere svizzero resta un punto di riferimento per l’Inter. In difesa è atteso il rientro di Stefan De Vrij, chiamato a guidare il terzetto arretrato con la sua esperienza internazionale. Ai suoi lati agiranno Manuel Akanji e Alessandro Bastoni, due certezze per la retroguardia nerazzurra.

A centrocampo la principale novità riguarda la fascia destra, dove Luis Henrique avrà finalmente l’occasione di partire dal primo minuto al posto dell’infortunato Dumfries. Il brasiliano dovrà garantire spinta e copertura per un’Inter che vuole aggredire l’Atletico con decisione. In mezzo, torna titolare Piotr Zielinski: il polacco prenderà il posto di Sucic e completerà il reparto insieme a Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, due pilastri imprescindibili del centrocampo dell’Inter. Sulla corsia sinistra confermato Federico Dimarco, pronto a offrire qualità nei cross e soluzioni offensive.

La sorpresa più grande, però, potrebbe arrivare in attacco. Se Lautaro Martinez è certo del posto, al suo fianco il favorito è Francesco Pio Esposito. Il giovane talento italiano sembra aver convinto Chivu, superando nelle gerarchie sia Thuram che Bonny. Una scelta che testimonia la volontà dell’Inter di puntare sulla freschezza e sulla fame di un ragazzo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Thuram e Bonny, comunque, rimarranno armi importanti da inserire a gara in corso.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.

L’Inter è pronta alla battaglia europea: Chivu cerca una reazione forte, e il Metropolitano dirà se le scelte del tecnico saranno quelle giuste.

