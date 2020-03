Inter, concesso il rimpatrio dei giocatori: Brozovic tornerà in Croazia

L’Inter ha concesso il rimpatrio dei propri giocatori dopo la fine dell’isolamento domiciliare: Brozovic torna in Croazia

Dopo la fine dell’isolamento domiciliare i giocatori stranieri dell’Inter sono liberi di lasciare Milano per tornare in patria e vicino all’effetto dei propri cari.

Come riporta Sky Sport Vecino e Godin saranno tra i primi a tornare in Uruguay. Insieme a loro anche Marcelo Brozovic che in giornata tornerà in Croazia, paese colpito tra l’altro da un forte terremoto che ha distrutto alcuni edifici nella capitale Zagabria.