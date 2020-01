Inter, contatti con il Tottenham per Eriksen: la situazione

L’Inter sta monitorando la situazione legata a Christian Eriksen: il danese non rinnoverà con il Tottenham e i nerazzurri sono in corsa

Dopo aver perso Kulusevski, l’Inter si sta facendo sotto per Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham non rinnoverà il proprio contratto con gli Spurs e si libererà a zero a giugno.

Come riporta Di Marzio, si parla anche di un possibile trasferimento a gennaio, eventualità in realtà preferita più dal club inglese per non perdere il giocatore a parametro zero: il prezzo fissato sarebbe di circa 20 milioni. L’Inter ha un filo diretto con la dirigenze londinese pronta a sferrare l’affondo decisivo nel caso in cui Eriksen dovesse aprire ad una partenza.