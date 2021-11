Inter, Conte: «A Milano ho lasciato un lavoro finito»

Antonio Conte ha parlato del suo periodo all’Inter e dei motivi del suo addio

Antonio Conte è il protagonista dell’ultimo numero di Sportweek, in edicola domani. Ecco una breve anticipazione dell’intervista.

SFIDE – «Non mi hanno mai spaventato le sfide, mi basta avere anche solo un 1% di possibilità di vincerle per iniziare la mia battaglia . Non ho mai preso squadre che avevano vinto l’anno prima, i miei sono sempre percorsi di ricostruzione. La Juve veniva da un ottavo posto, il Chelsea da un decimo, l’Inter da un quarto. So che ci vorrà un po’ di pazienza stavolta. A Milano ho lasciato un lavoro finito. Qui devo ricominciare daccapo ed entrare a stagione in corso non è mai semplice».

