Inter, Conte: «Abbiamo provato Eriksen da play, mi aspetto grandi risposte»

Antonio Conte ha svelato un nuovo ruolo per Christian Eriksen. Le sue parole alla vigilia della agra di Coppa Italia contro la Fiorentina

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di RaiSport alla vigilia della agra di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da FcInterNews.

COPPA ITALIA – «E’ un trofeo, sicuramente conta per tutti. Ora affrontiamo la Fiorentina che avrà la nostra stessa idea, è un’ottima squadra che in campionato non sta esprimendo i suoi reali valori. E’ un ostacolo arduo se vogliamo continuare il nostro cammino, poi penseremo al campionato dove incontreremo una delle squadre più forti».

ERIKSEN – «Nella carriera di un giocatore ci sono momenti favorevoli e sfavorevoli, bisogna sempre avere carattere per uscire dalle difficoltà. Per quanto riguarda Eriksen, abbiamo avuto tempo per lavorare con lui dal punto di vista tattico nella posizione di play, quella che riveste Brozovic, Mi aspetto delle grandi risposte da lui in questa posizione».