Inter, Conte: «Che partita col Genoa, ringrazio i ragazzi per la loro voglia»

Il plauso alla squadra da parte di Antonio Conte, tecnico dell’Inter, dopo la fantastica vittoria casalinga contro il Genoa

Ecco la riflessione di Antonio Conte al termine di Inter-Genoa. L’allenatore ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio.

«Non penso che dovevamo attendere oggi per dire che la squadra è cresciuta in tutto. Nelle difficoltà il gruppo si è responsabilizzato, coinvolgendo tutti i giocatori. C’è stata grande professionalità da parte di tutti, anche di chi gioca pochissimo. E’ la dimostrazione che non dobbiamo smettere di lavorare. Se a Natale siamo con 42 punti, dobbiamo dire grazie al lavoro che stiamo facendo. Ringrazio i ragazzi per la loro voglia e professionalità. Hanno voglia di crescere. La partita di oggi è stata buona sotto ogni punto di vista. Se scriverò la letterina di Natale per i regali di mercato a Marotta? Oggi non mi sentirei di scrivere nessuna lettera, mancherei di rispetto al gruppo».