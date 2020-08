Inter, Conte: «Daremo tutto. Ci tengo a vincere, per il club e i calciatori»

Antonio Conte ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia.

VINCERE PER TUTTI – «Il mio pensiero è sempre rivolto a giocare al massimo queste partite. Personalmente questo è il mio quarto anno che partecipo alle competizioni europee. Diciamo che ho fatto tutti gli step: ottavi, quarti, semifinale e finale. Ci tengo, ma soprattutto per club, calciatori e tifosi. Sono tanti anni che un club come l’Inter non vince una competizione così importante».

GRUPPO – «Stiamo lavorando da inizio anno su determinati tipi di situazioni, ci vuole anche tempo affinché queste nozioni vengano imparate. Questo è un gruppo che migliorato tanto, hanno lavorato tanto e sempre creduto in quello che io gli ho proposto».

SIVIGLIA – «Dobbiamo mettere in campo tutto noi stessi. Dimostrare di volere di più rispetto al Siviglia. C’è tanta voglia ed entusiasmo, ma anche meno esperienza rispetto a loro. Hanno avuto una storia importante in queste competizione, con giocatori che hanno già giocato partite così».