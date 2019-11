Inter, Conte e suoi ragazzi. Nerazzurri Under 25: da quanto non si vedeva

Inter, Conte si affida ai suoi terribili ragazzi. Squadra Under 25: non si vedeva una linea verde del genere dall’agosto 2015

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza un curioso dato riguardante l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha molto utilizzato i suoi calciatori Under 25 in questa prima fase di campionato.

Da Bastoni a Sensi, passando per Lazaro, Lautaro Martinez e Barella, fino ad arrivare al giovanissimo Esposito. Una “linea verde” che nel club milanese non si vedeva dai tempi di Roberto Mancini in panchina: era l’agosto del 2015.